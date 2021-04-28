面對2022新竹市長選戰，民進黨有不能輸的壓力，國民黨內競爭也相當激烈，是否有意角逐下屆新竹市長選舉？國民黨立委林為洲表示，如果在地人夠強自己就不用去，但如果他的民調比在地人高5%、勝選機率大，那就會考慮參加初選。

林為洲昨（27）日在廣播節目「POP大國民」中表示，新竹縣相對單純，他說，國民黨籍縣長楊文科做得不錯，穩健、務實，也有一定的政績，黨中央應會訂定現任優先徵召原則。

至於新竹市，林為洲認為是「有趣」的地方，會是2022焦點之一，因是民進黨執政結束後要換人，且是民進黨的明星執政地區，跟基隆、桃園一樣，民進黨會很在乎能不能守住，對國民黨來講也很重要，推出的人選第一個要考慮會不會贏，也最簡單的原則，所以怎麼推出最強的人很重要。

林為洲27日在廣播節目中透露參選新竹市長的可能性。（圖／摘自POP大國民YouTube）

林為洲坦言，現任新竹市長林智堅真的很強，但繼任者不一定能接收到他的政績，所以他們也在掙扎，是外來比較好，還是在地比較好，所以一直有聽說民進黨台北市黨部主委吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆要去選新竹市長，但引發在地人反彈。

對於外傳可能參選新竹市，林為洲表示，「有很多人來問我」，雖然他是新竹縣的區域立委，但竹北跟新竹市其實是一個生活圈，很多親戚都住在新竹市，自己也曾在新竹市住過10年，由於國民黨已經在新竹市輸了兩次，會讓在地支持者有危機感，認為要找強一點的人選，不能讓民進黨在新竹市繼續執政。

林為洲說，自己的想法很簡單，最好能辦初選，在地人如果夠強，自己就不用去；如果差不多，去也沒什麼特別，找在地人就好；但如果自己的民調比在地人最少多出5%、比較有可能贏，那就會考慮參加初選，「在地可以優先，但要會贏」。

(中時新聞網)