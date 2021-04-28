日本77歲富豪野崎幸助2018年於家中暴斃，風流的他生前是花花公子，還曾睡過4千名女性，在她們身上豪撒30億日圓(約新台幣8億元)，野崎幸助過去曾有2段婚姻，都因他偷吃不歡而散，2018年他娶了AV女優須藤早貴，結婚才3個月就莫名暴斃，警方認定須藤嫌疑重大，緊急將她逮捕。

野崎幸助是和歌山當地知名的紀州富豪，被封為「紀州唐璜」，他愛好女色，身邊女人總是來來去去，2018年2月野崎幸助迎娶須藤早貴，必須每個月給女方100萬日圓(約新台幣28萬元)零用金，夫妻倆才新婚3個月，他就有了小三，還和身邊的朋友抱怨：「比起須藤，新女友更好。」開始考慮要離婚。

不料沒多久野崎幸助就在家中暴斃，讓外界瘋猜這一切都是須藤早貴的布局，她就是傳說中的「粉紅收屍隊」，警方調查指出，野崎幸助的死因是攝入過多興奮劑，但由於身上沒有注射痕跡，因此認為他是口服興奮劑，且是被周遭的人餵食，而非自行服用，懷疑須藤早貴下的毒手。

須藤早貴被指是「粉紅收屍隊」。(圖/翻攝自日網)

據日媒報導，當時須藤早貴除了在和歌山陪老公，還要到東京進行模特兒工作，常常兩地跑。且由於事發前一個月，野崎幸助的愛犬才過世，也是暴斃死亡，因此警方之後將開棺狗狗的遺體，調查是否也有攝入興奮劑，再判斷與本案的關聯性。

(中時新聞網)