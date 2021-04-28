一名女網友發文透露，4月初用訂房網站訂礁溪某溫泉會館，2間房間要5720元，預計4月24日入住，結果當天她們根據網站提供的地址，只看到一間洗衣店，在大雨中徘徊一小時都找不到民宿，甚至還一度誤闖附近居民的公寓。好不容易到了民宿，卻又被房況氣瘋掉，其中一間房上大號甚至要自己舀水沖，讓她超傻眼，引起網友討論。

女花5千訂民宿，按照訂房網提供的地址，竟一度誤闖民宅，好不容易入住後，進房卻發現房間的廁所大便要自己裝水沖。（圖／翻攝自爆怨2公社）

一名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她在4月4日使用訂房網站訂了礁溪某溫泉會館，預計在4月24日入住，結果當天抵達網站給的地址後，卻發現一樓是間投幣式洗衣店，驚覺不對勁卻發現找不到會館的連繫電話，在雨中徘徊一小時尋找民宿，甚至還不小心誤闖進附近居民的公寓，讓整個旅行的開始就烏煙瘴氣。

女網友透露，上網搜尋許久，好不容易聯繫到了溫泉會館，也終於有人出來接待他們，火大的原PO忍不住追問，為何溫泉會館的門口都沒有任何的標示？害她們在雨中找超久，對此，接待人員竟說「招牌之前被人撞壞了，所以沒有任何指示牌」。

女網友指出，花了5720元預定兩間房，但房間品質卻很糟糕，最扯的是，明明兩間房的價格相同，其中一個房間擁有陽台和按摩椅，但另間房明顯較小，連上廁所都要自己舀水沖，讓她們超級傻眼，再度聯繫業者要求解決辦法，但對方的態度就是兩手一攤，沒有要幫忙解決的樣子，最後算她們便宜一點，兩間房只收5000元就好。

離奇的住宿體驗引發網友討論，直呼實在太可怕了，並質疑這家民宿應該是不合法，才會這樣躲躲藏藏的，肯花到5千元住一晚上，其實已經可以去住不錯的小飯店或旅館了。

另有網友提出訂房的兩大注意重點：首先，一定要刷訂房網站的評價，沒有評價或評價很低，都要小心可能採雷；接著，也不要忘記實際用Google搜尋店家，除了要確認地址、電話等資訊是否完整，也可以查看Google評論區，看看網友們對此住宿的評價。

(中時新聞網)