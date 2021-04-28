玉晶光(3406)致力提升光學設計及製造生產技術效益顯現，在即將於今年下半年推出的美系手機品牌客戶新機大有斬獲，目前美系客戶新機所有鏡頭認證順利，玉晶光總經理郭英理表示，在客戶新機鏡頭開始導入量產及VR鏡頭接單良好下，目前產能滿載，希望今年營收會比去年好。

由於光學鏡頭屬高度客製化且強調工藝產業，一個鏡頭要做到好，從光學設計、機構設計、模具、射出成型、鍍膜、組裝及鏡頭檢測，每一道工序及生產流程都必須專業到位，不是大量投資設備資源就可以把產品做出來，做得好，尤其是美系手機客戶產品要求嚴苛，過去玉晶光因整體生產流程未掌握關鍵技術，技術不穩定讓公司在美系客戶每一代新機業績起落甚大，更曾於2013年到2016年累計每股淨損達23.53元，不過公司痛定思痛，延攬頂尖人才強化研發團隊，並投資大量資金購買頂尖精密設備汰換舊設備，提升光學設計及模具開發能力，以勤能補拙精神紮實做好每道工序，讓公司在產品研發能力及生產良率大幅提升，亦讓玉晶光自美系手機客戶前置鏡頭供應商逐步跨入後置鏡頭，拿到新機鏡頭數量也年年增加，今年可望交出所有鏡頭認證全數通過的優異成績。

據了解，今年美系客戶新機共有9顆鏡頭，包括後置鏡頭的Tele(望遠)主鏡頭、廣角、超廣角、2顆ToF功能鏡頭、閃光燈，以及前置3顆鏡頭，去年玉晶光未能拿下Tele鏡頭，今年在美系客戶新機上市前所有鏡頭認證順利，有機會於第一時間就可以享受到美系客戶新機上市業績貢獻，狠狠打了自去年下半年就不斷唱衰玉晶光的知名分析師一耳光。

除在美系客戶新機傳捷報，在AR/VR新產品方面，玉晶光也有不錯的進展，郭英理表示，AR/VR是玉晶光產品下一個里程碑，受到新冠肺炎疫情及內容多元化推動，VR鏡頭需求愈來愈大，目前公司新產品進行順利，客戶涵蓋美系及日系廠商，整體接單狀況很好，預計聖誕節會成長很多；至於AR部分，因為產品特性，預計還要3到4年、待Micro LED技術成熟時需求才會起來。

隨著美系客戶新鏡頭開始導入量產，玉晶光目前產能滿載，郭英理表示，雖然新機鏡頭量產初期良率爬升辛苦，但之後良率會慢慢恢復，希望今年營收會比去年好。

(時報資訊)