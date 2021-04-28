超微半導體（Advanced Micro Devices Inc.,AMD）第一季業績意外強勁，並在看好自家數據中心和個人電腦晶片需求仍將強勁下，調升了全年營收預測。超微執行長蘇姿豐表示，儘管全球供應短缺，但她有信心公司能獲得這些晶片。

超微周二盤後股價上漲約4%。執行長蘇姿豐（Lisa Su）表示，AMD能從製造夥伴那獲得更多晶片的「能見度很好」。

她在電話法說會上表示，整個半導體供應鏈非常、非常吃緊，但我們一直與供應鏈夥伴密切合作，我們已經見到能調升全年展望的供應鏈改善情況。

超微預估2021年營收將較去年成長50%，優於之前預估的成長39%，以最新預測估算今年營收約為146.4億美元。

受惠於自家晶片的平均出貨價格上漲，超微第一季營收較去年同期暴增93%，達到34.5億美元，優於市場預測均值32.1億美元。

經調整後每股盈餘為52美分，亦優於分析師預測均值每股44美分。

蘇姿豐表示：「我們對自己的進步非常滿意，尤其是在筆記型電腦業務方面。我們在高階超薄、電競和商務筆電市場看見了動能」。

此外，超微的電腦與繪圖處理器事業年增46%，為21億美元。

企業、嵌入式和半客製晶片部門（包括數據中心晶片）第一季營收為去年同期的4倍，達到13.5億美元。

超微最大競爭對手英特爾上周在公布財報後股價創下今年來最大單日跌幅，其本季展望不如市場預期，且在超微搶市的競爭下，英特爾備受關注的數據中心晶片事業營收也意外疲弱。

英特爾第一季伺服器晶片營收年減20%，除了去年的比較基期較高之外，分析師認為來自超微的競爭加劇導致市占流失也是原因之一，並表示在超微公布財報後便可知分曉。

英特爾周二盤後下跌0.76%，報57.53美元。

(時報資訊)