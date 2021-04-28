35歲蕭姓男子27日上午9時駕駛星宇航空公務車，行經大園區三民路一段538號前，疑似因閃避動物不慎自撞護欄，造成車輛毀損，所幸蕭姓男子並未受傷，大園分局員警到場處理並實施酒測，蕭男酒測值為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

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(中時 )

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