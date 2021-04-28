星宇航空公務車疑閃動物自撞護欄 幸無人傷 09:532021/04/28 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星宇航空公務車27日因閃避動物不及而自撞。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 35歲蕭姓男子27日上午9時駕駛星宇航空公務車，行經大園區三民路一段538號前，疑似因閃避動物不慎自撞護欄，造成車輛毀損，所幸蕭姓男子並未受傷，大園分局員警到場處理並實施酒測，蕭男酒測值為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。 網路相約 中橫3男女同車赴黃泉 台一線枋山段自撞火燒車3人送醫 男駕駛受傷嚴重 (中時 ) #公務車 #閃避 #動物 #蕭姓 #疑似 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Siri遙控尋車開鎖 Gogoro新車進化聽口令 04:102021/04/28 時尚消費 汰舊換新卡關 車商代墊破20億 04:102021/04/27 財經焦點 動物之家后里園區守護毛小孩 盧秀燕：打造動物友善城市 15:192021/04/27 寶島 嘉義高鐵大道3車撞擊 小貨車四輪朝天 14:552021/04/27 社會 茂達攻車用 搭電動車商機 04:102021/04/27 產業．科技 拒檢挨2槍 女毒犯遭丟包不治 04:102021/04/27 社會新聞 祁文中卸代理職：遇上公務生涯從未想到的狀況 12:182021/04/27 生活 積欠電信費又涉及綁架案 7旬翁遭假檢警詐騙115萬 15:582021/04/27 社會 動保法三讀 丟棄、餓死動物也算虐待 11:352021/04/27 政治 詭異巧合 廟公海邊發現遺體 5個月前同地點他尋獲「九齒人頭」 21:112021/04/27 社會 賠慘了！小貨車超車撞對向600萬瑪莎拉蒂 維修費超驚人 13:312021/04/27 社會 社會熱門新聞 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 大逆轉 紅火案纏訟15年辜仲諒更二審無罪 - 社會 遭質疑「假慈父」柔道童爸反駁 律師估求償金高達4千萬 - 社會 國1楠梓匝道BMW大7燒成火球 車流一度回堵7公里 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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