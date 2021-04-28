大老婆的反擊！家住南投的一名男子，長期遭正宮懷疑在外養有小三，但卻又苦無證據，不過始終懷疑老公與一名廖姓女子有染。去年11月間，正宮突然半夜騎車衝到廖女家中，抓著小三頭髮押上車在到附近公墓內，動手毆打廖女，又脫光對方上衣，日她裸身在寒風中罰站，廖女事後驗傷提告，南投地院判決認為，因2人已和解，正宮也坦承犯行且有悔意，判拘役50日，緩刑2年，並要向公庫支付1萬元。

根據判決記載，一名人妻因認其丈夫劉男與廖姓女子長期有不正當關係，竟於109年11月11日23時30分許，騎乘機車前往廖女住處前，拉扯廖女頭髮以強迫其上車，並載至位於投89縣道22.5公里旁之力行公墓。

正宮在公墓內徒手毆打廖女，廖女當下不敢還手，任其洩憤，同時間身上也傷痕累累，但正宮教訓完廖女後，還是怒氣難消，當場動手脫掉廖女上衣，因當地位於高山，氣溫相當低，廖女裸著上半身遭罰站在寒風中發抖超過半小時。

正宮怒氣消了後，將廖女丟包在公墓自行離去，廖女脫困後，立刻前往醫院驗傷，並對正宮提告傷害。但事後傷害部分兩人和解。但正宮強行脫去廖女之上衣、內衣剝奪行動自由，遭到到檢方提起妨害自由公訴。

南投地方法院審理後，審酌正宮未有刑案紀錄，素行尚稱良好，但未能以正當途徑解決糾紛，竟對廖女行妨害自由犯行，蔑視法治。但考量正宮妨害告訴人自由之時間非長，且雙方已達成和解，並撤回傷害之告訴，且又坦承犯行，判拘役50日，緩刑2年，並要向公庫支付1萬元。

(中時新聞網)