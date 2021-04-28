童星出身的陸子藝，4歲就出道，6歲和成龍一起登上春晚，演過不少戲劇，不過14歲時演出《花千骨》，卻遭網友狠酸「長殘了」，她之後淡出演藝圈出國留學，近日她的近照被網友挖出，容貌再度受到關注。

4歲出道的陸子藝，因為可愛模樣深受外界喜愛，和成龍登上春晚後，更是戲約不斷，參與了《天涯赤子心》、《倚天屠龍記》、《紙醉金迷》等經典戲劇的演出，小小年紀就有精湛演技，前途無限看好。

陸子藝曾和成龍登上春晚，14歲演出《花千骨》遭酸長殘。(圖／翻攝自微博)

陸子藝近照美貌驚人。(圖／翻攝自微博)

未料14歲時在《花千骨》中飾演「幽若」一角，卻被指外型發胖走樣，慘遭網友狠酸「長殘了」，不知道是不是受到輿論影響，她之後就沒拍過戲，轉往國外求學，淡出演藝圈。

而如今20歲的她，被網友挖出近照，大眼、挺鼻還有V字臉，五官相當甜美，整個人體型也變纖細修長，一雙筆直美腿相當吸睛，氣質出眾的她，彷彿變了一個人，高顏值讓網友都驚呆，紛紛敲碗她完成學業後，可以重返演藝圈拍戲。

其實，演藝圈童星不少，但並不是所有人能像楊冪、楊紫一樣，到現在成為一線女星，擁有高知名度與人氣，2008年在北京奧運開幕式表演《歌唱祖國》的林妙可，清秀可愛模樣當時被封為最美童星，不過現21歲的她，卻因為長大後，臉蛋、體態都變圓潤些，遭酸「變大媽」、「出道即高峰」。

(中時新聞網)