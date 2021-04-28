拜登政府昨（27）日宣布，放寬大陸及伊朗在內等多國國際學生的旅行限制，今年秋天學生可赴美就學。

2020年，川普政府限制到過大陸的非美公民入境後，陸生開始猶豫是否赴美就學。

綜合路透社、香港《南華早報》報導，美國國務院昨日發布聲明，宣布來自中國、巴西、英國、伊朗、愛爾蘭、歐洲申根地區、南非等地區的記者及學生，將符合國務院「國家利益豁免」範圍，能獲准進入美國。有關國際學生的入境規定，自8月1日起，學生及學術人員將能入境美國。

2020年新冠肺炎疫情爆發之初，美國前總統川普率先宣布禁止到過大陸的非美公民入境美國，後續更陸續禁止到過巴西、南非、伊朗、多數歐洲國家的非美公民入境。

美國國際學生中，中國學生佔比最高，據國際教育交流協會（International Education Exchange）報告，2019-2020學年度中在美陸生約有37萬人，佔美國整體國際學生達35%，是人數第2多的印度學生的將近2倍。

不過疫情爆發之後，陸生就學的比例銳減，根據美國「全國學生資料庫」（National Student Clearinghouse）數據，2020年秋季中學後教育入學比率下降2.5%，幾乎是前一年同期的一半。

拜登上台後，美國教育學會（American Council on Education）持續敦促拜登要盡快採取行動，建議向現行及未來的國際學生傳遞歡迎訊息，此舉將能讓美國重新成為國際學生考慮的留學地點，同時支持美國經濟。

美國教育學會指出，國際學生流失，讓美國在2019-2020學年度較前一年損失18億美元（約新台幣502億元），前一學年度國際學生對美國整體經濟的貢獻達405億美元（約新台幣1.13兆元）。國際教育交流協會預估，2019年陸生對美國的經濟影響約為159億美元（約新台幣4,433億元）。

美國重新對多國學生開放邊境，未來勢必面臨許多簽證申請，還有許多學生簽證已經到期，必須申請重新換發，對此，國務院表示將根據衛生主管機關的指引處理更多簽證申請，不過目前美國駐大陸大使館及領事館官網仍指出，礙於新冠疫情，仍無法進行例行非移民簽證作業，讓部份大陸學生相當焦慮，因為簽證過期，考慮推遲學業。

(中時新聞網)