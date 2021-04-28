半導體大廠超微（AMD）周二公布第一季財報，合併營收34.45億美元與每股盈餘0.52美元雙雙優於市場預期，且淨利為6.42億美元，年增率高達189%，其中資料中心銷售額增加超過1倍，是第一季成長最大動能。

去年新冠肺炎疫情肆虐，宅經濟發威，帶動遊戲晶片、中央處理器及資料中心等業務成長，超微執行長蘇姿丰透過新聞稿表示，「我們所有業務都展現突出的成長，其中資料中心的營收增長一倍以上，在強勁的市場需求推動下，我們的營收獲得加速成長。」

上周英特爾公布財報，資料中心營收年減2成，導致盤後股價重挫逾3%，當時市場就認為英特爾是受到超微及安謀等公司的競爭，其餘兩大廠市占提升，進而影響收益。

超微第一季財報亮眼，預估第二季的成長將加速，預測營收36億美元優於預期的32.3億美元，看好比第一季增加4%，同時超微也將年度營收成長率從37%上調至50%，上看145億美元，去年超微全年營收為96.7億美元。

另外，包括數據中心與遊戲晶片在內的企業端半定製晶片部門整體營收來到13.5億美元，比去年同期暴增286%，是超微提升營收的重要主力，蘇姿丰透露今年PS5、Xbox等需求仍相當強勁，看好接下來能持續獲利。

至於晶片荒的影響，蘇姿丰持樂觀態度，儘管目前半導體供應鏈緊繃，但超微跟客戶溝通順利，相關情勢已有好轉，因此公司決定調升全年營收預測。

超微公布亮眼財報後帶動盤後股價大漲逾4%，收盤時則小跌0.20美元（或0.23%）至85.21美元。

(中時新聞網)