今年春雨最後一道鋒面接近台灣，今晚到明白天鋒面通過，雨勢最明顯，全台都有陣雨或雷雨的機率，為台灣水庫續命，中央氣象局局長鄭明典表示，降雨回波接近中，很快雨區會往南，值得期待；氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，鋒面前菜來了！這波鋒面降雨終於輪到中台灣，「北往南，開始下！」

鄭明典在臉書表示，降雨回波逐漸接近，現在氣流還有點繞山現象，主要雨區在海面上，根據氣象局網站提供的資料，很快雨區會往南，值得期待！同時，鄭明典也表示，今明兩天石門水庫應該會有雨水入庫，目前石門水庫蓄水量4226萬立方公尺，蓄水率20.9%非常低，急需雨水救急。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雨由北往南開始下，並表示春雨鋒面的本體，明天才會抵達，是影響最大的時候，而這次降雨終於輪到中台灣，預計這波春雨的主力，將落在西北部地區，尤其目前最乾的竹苗、台中一帶，這次很有機會吃到一些雨量。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，鋒面在台灣北方，今明兩天全台有雨，中部以北較多，期待能下多一點，稍減緩一下乾旱。目前仍是鋒面前緣，晚起到周四上午才是主要不穩定的鋒面通過。

對此網友紛紛留言：「桃園已經下雨了」、「新竹大約在20分鐘前開始下雨，現在雨勢有變大」、「中壢市龍岡下大雨了，希望石門水庫更大雨」、「雨神快快來」、「德基下多一點」。

(中時新聞網)