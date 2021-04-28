歐股周二略微下滑；瑞銀揭露了與美對沖基金Archegos業務遭逢的損失，抵銷了英國企業強勁獲利的樂觀信心。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.35點或0.08%，為439.85點。對於後疫情的寄望，旅遊股彈升到歷史新高。另在美聯準會的會議決策前夕，投資人暫壓住大筆的投注；市場普遍預期聯準會將維持寬鬆貨幣政策。

主要石油公司BP上漲0.4%；該英國石油開發商第一季獲利攀升，並計畫進行股票回購。主要業務在亞洲的匯豐銀行，在公布第一季樂觀的獲利後，股價上漲4.2%。

瑞銀下跌2.0%，股價來到近兩個月低位；瑞銀意外地公布了來自Archegos業務的收入損失，達到7.74億美元，讓該瑞士最大銀行首季淨利受衝擊。

隨著疫苗接種的加速，經濟復甦的信心增加，全球股市近期多有創歷史新高。

歐洲旅遊股也有同樣信心，周二該類股飆漲3.0%，來到歷史新高。在歐元區公債殖利率上升下，銀行股也走高。

瑞典遊戲公司Evolution Gaming大漲14.5%。隨著疫情推升線上博弈遊戲的需求，該公司季度核心獲利上升150%。

丹麥貨運公司DSV Panalpina在同意以41億美元買下科威特Agility Public Warehousing物流部門之後，股價大漲6.8%。

法國醫學診斷公司Biomerieux跌6.9%，表現墊底歐股；隨著疫情趨緩導致需求看淡，該公司對今年上半銷售前景刪減半數。

(時報資訊)