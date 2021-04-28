萬華BMW休旅車與小黃凶猛對撞 車頭全毀衝騎樓撞爛一排機車 09:482021/04/28 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬華28日上午車禍，BMW休旅車與小黃對撞，兩車車頭全毀還衝進騎樓撞爛一排機車。（照片來源：臉書社團《我是萬華人》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 計程車撞到前保險桿整個掉下來。（照片來源：臉書社團《我是萬華人》） 台北市萬華區中華路二段、西藏路口，今天（28日）清晨6時許發生嚴重車禍，一輛計程車與一輛黑色BMW休旅車相撞，兩車車頭都嚴重毀損，還衝進騎樓撞上一整排7、8輛機車，可見當時撞擊力道之強大。 這起事故共造成5人受傷，警消獲報趕抵，緊急將傷者送往醫院救治，所幸都沒有生命危險，詳細車禍原因，仍需警方進一步調查。 彰化休旅車撞鐵牛車頭全毀 駕駛雙雙重傷掛彩 北市男酒後騎共享機車 行人慘遭撞飛不治 (中時新聞網) #BMW #休旅車 #計程車 #萬華 #小黃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暖暖區巷弄違停嚴重 基市警一口氣開出65張罰單 16:222021/04/27 生活 後照鏡裝假的 女騎士鬼之斜切險被砂石車爆頭 15:392021/04/23 社會 台14甲合歡山公路2遊覽車追撞 18人輕重傷送醫 18:432021/04/24 社會 小黃突自撞路邊車輛 力道猛烈撞歪電線桿 運將宣告不治 20:522021/04/26 社會 車用晶片缺貨慘爆 通用總裁1句話點出恐怖現實 13:302021/04/27 財經 溫昇豪陳庭妮 見消防隊執勤噴淚 04:102021/04/28 娛樂新聞 洗車暴衝撞飛2員工 肇事翁慘死 04:102021/04/25 社會新聞 19歲騎士超車不慎自摔 倒對向車道遭聯結車輾斃 12:032021/04/25 社會 男女科大生騎2重機相約出遊 遭轎車直衝撞飛命危插管中 15:172021/04/24 社會 撇螢幕緋聞小鐘 直擊林莎緊擁西裝男騎車樂 07:412021/04/26 娛樂 松山警滅證說謊 分局長拔官降調 04:102021/04/28 焦點要聞 社會熱門新聞 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 大逆轉 紅火案纏訟15年辜仲諒更二審無罪 - 社會 遭質疑「假慈父」柔道童爸反駁 律師估求償金高達4千萬 - 社會 國1楠梓匝道BMW大7燒成火球 車流一度回堵7公里 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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