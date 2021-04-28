計程車撞到前保險桿整個掉下來。（照片來源：臉書社團《我是萬華人》）

台北市萬華區中華路二段、西藏路口，今天（28日）清晨6時許發生嚴重車禍，一輛計程車與一輛黑色BMW休旅車相撞，兩車車頭都嚴重毀損，還衝進騎樓撞上一整排7、8輛機車，可見當時撞擊力道之強大。

這起事故共造成5人受傷，警消獲報趕抵，緊急將傷者送往醫院救治，所幸都沒有生命危險，詳細車禍原因，仍需警方進一步調查。

(中時新聞網)