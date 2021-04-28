國民黨立委許淑華因出眾外貌，經常成為鎂光燈焦點，更擁有龐大粉絲。許受訪談到自己扮演「神力女超人」的構想源自立院期間選民對她的封號，並透露自己很喜歡卡通《霹靂貓》。主持人阿Ken與許約定，下個角色就扮成《霹靂貓》的角色「豹貓」，並稱該角色「超適合妳的！」許則面帶燦爛笑容發出「嗯……」的聲音，並未正面答覆。

許淑華27日上談話節目《今天神回應》，主持人阿Ken稱許為「國民黨的女神」，盛讚許擁有名模的身材、美麗的臉蛋，並問起當初扮演神力女超人的原因。許表示，扮演該角色的構想，源自在立法院時民眾給他「神力女超人」的封號，後來赴高雄幫時任高雄市市長候選人韓國瑜主持造勢晚會，韓的女兒韓冰就幫她租了一套神力女超人的服裝，但因當時政壇尚未有人做這樣的角色扮演，所以她自己也留下深刻印象。

一聽到許淑華的說法，阿Ken直呼：「太棒了！其實我自己個人……也準備了一套比基尼……」話沒說完，許立刻激動大喊：「真的啊！耶！」讓阿Ken相當傻眼，強調是準備來想給許換上的，並不是自己要穿了，沒想到竟被許機智的反應將了一軍。

阿Ken詢問，在扮演神力女超人前，內心是否有一絲的害羞？許淑華坦言，其實有所掙扎，但她在20幾年前曾去選過中國小姐，比賽中也曾經穿過泳裝，然從政後就不可能再用這樣的造型示人，也不可能再穿比較暴露的服裝。阿Ken追問，網路上是否還找得到許當年選美時的泳裝照？許直言：「應該沒有了。」強調選美是在1996年，20年前大家都曾經歷921大地震，所以當時的照片全部都沒了。阿Ken則遺憾表示：「妳用921來擋，也不能說什麼。」

談到角色扮演，阿Ken指出同為國民黨立委的陳玉珍，就曾扮演過「黑寡婦」，不知許淑華繼神力女超人之後，下個扮演的角色會是什麼？許表示，自己從小就很喜歡《霹靂貓》、《藍色小精靈》兩部卡通；阿Ken表示，《霹靂貓》裡有隻很sexy（性感）的角色「豹貓」，說不定許之後可以打扮成那個樣子，「超適合妳的！」兩人在節目最後約定，許選南投縣長時，要以《霹靂貓》主題曲當作競選歌曲、下個扮演的角色就是「豹貓」；針對扮演「豹貓」一事，許則面帶燦爛笑容發出「嗯……」的聲音，狀似意味深長。

(中時新聞網)