立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪，被問到2022選舉，民進黨會大輸，包括台中市長選舉；蔡其昌在廣告時說，「佳龍選連任時，我以為他一定會連任，但最後還是輸那麼慘」；主持人說，「若韓流又來？」蔡表示，「那就是命啊！」

提到這次台中捷運通車，台中市長盧秀燕被指「收割稻尾」；蔡其昌說，他覺得還是不用這樣批評盧，一件事的完成，本來就會有很多人幫忙，只是不要操作過頭，大家都沒分黨派為台中人高興。

被問到目前各界公布民調，盧秀燕目前都很高，連任情勢大好，甚至可以搭擋選副總統；蔡說，「恭喜啊，我覺得很好，若她覺得民調很高，可做做副總統，很好啊！」。

他說，民調他一直認為就是參考，民進黨從未執政過的苗栗，都沒有輸30％，看到民調高不要太高興，低不要太難過，不要吝嗇祝福對方。

談到8月四項公投；蔡其昌說，就是好好跟人民溝通，他不覺得大家都能夠理解，不是威脅性不大，就是不斷溝通；鄉親聽得懂，也願意聽、也會挑戰，挑戰就解釋，除了有些人是意識形態、政黨傾向，他覺得其他民眾是可以溝通。

被問到民進黨執政後，現在國際情勢大好、防疫也做得好、股市大漲，但最後選舉還是輸；他廣告時說，沒有關係，殷鑑不遠，當初大家也都覺得佳龍可以連任，但沒想到還是輸，而且還輸那麼慘，媒體包裝這個市長，跟市民感受上是不是一樣，市民會去思考。

他說，林佳龍做了很多好事，但是做了人民不喜歡的事，民眾會去一起計算，例如老人健保給付、水井收費、地價稅等；台中市民現在是看熱鬧。

對於外界都認為民進黨接下來選舉會大敗，他表示，很幽默，推論過程跟結果相反，他是很務實的人，人民最終到選舉下來才會想到底什麼比較好。

(中時 )