民俗上認為，任何陰暗潮濕、照不到陽光的地方，就容易聚集陰氣，是靈界朋友喜歡待的場所，靈異事件也比較容易在這樣的地方發生，而攝影棚，就符合這條件，因此經常被傳「很陰」，美女主播安幼琪也透露，這樣的說法她聽過，也根據多年經驗，確實也親眼見證很多難以理解的事蹟。

如今全台灣水情吃緊，讓政府跟民眾都很緊張與苦惱，平時對宗教信仰頗為熱衷的主播安幼琪，透露上週松山慈惠堂特地舉辦了「慈惠龍神甘霖護國祈安法會」，安幼琪當天堂主為米龍龍頭補米後，「天空開始聚集雲層，在現場的我驚見這一幕也覺得神奇至極！」。

而這幾天天氣也有了變化，讓安幼琪直呼：「天降甘霖！雨神終於來了～各地在上週也下起了雨，很令人感動」，安幼琪表示，很多人會問她是不是對宗教很迷信？她不否認，但這是因為身為資深新聞人，她親眼見證過許多神奇的事蹟。

安幼琪提到一個坊間盛傳的說法，聽聞眾人說攝影棚很陰，她表示一點都不否認，「曾經我也在錄影現場經歷了各種靈異事件的發生⋯所以對於神明或靈體我都抱持著尊敬他們的立場」。

(中時新聞網)