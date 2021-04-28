立委馬文君說，高公局是橋聳雲天綠雕園區主管機關，縣府把園區打造的美輪美奐，也是高公局的另一項傲人成果。（南投縣政府提供）

橋聳雲天綠雕園區化水泥叢林成生態綠園，建立中央地方合作新典範。（南投縣政府提供）

南投縣長林明溱昨日邀請高公局總工程司康志福等，與委馬文君、立委許淑華服務處主任陳允裕等，實地踏勘經過兩期施工花費逾4000萬元打造的橋聳雲天綠雕園區，見證全台公路八景第一名的橋聳雲天高架橋下水泥叢林，蛻變成生態綠雕園區的成果。

林明溱指出，看到綠雕公園內群蝶翩翩起舞及盛開的百子蓮、生機盎然的水杉等植栽，還有台灣黑熊、石虎及福龜等大型綠雕造景，更閒坐在大草坪上愜意體驗仰望，心頭不禁浮起願想，「一定要讓這處最高橋墩達70公尺、高逾23層樓的迴旋環狀國六水沙連高速公路國姓交流道橋聳雲天綠雕園區，成為吸引更多海內外遊客造訪親近遊賞的新樂園」。

林明溱說，感謝高公局過去的支持與協助，同意縣府利用橋聳雲天高架橋下的空間打造綠雕園區，目前已初見成果，接下來包括園區滯洪池擴充蓄水功能及營運入園管理酌收清潔費等事宜，還需要高公局持續協助指導，當然更需要縣籍立委支持縣府規劃的後續管理營運方案，在立法院進一步促成中央與縣府協力合作，讓橋聳雲天綠雕園區真正成為國道高架橋下空間成功再利用的最佳典範。

康志福工程司也代表高公局肯定縣府將國姓交流道高架橋下空間綠美化的用心與成果，並強調，會全力協助縣府後續提報的相關方案與需求，除依規定加速審查也會盡力促成。

立委馬文君說，高公局是橋聳雲天綠雕園區主管機關，縣府把園區打造的美輪美奐，也是高公局的另一項傲人成果，希望高公局能與南投縣府站同一陣線全力合作讓橋聳雲天綠雕園區儘速啟用成為觀光新亮點並永續營運發展。

橋聳雲天所在的福龜村長邱昌賢及國姓農會總幹事葉榮鑫都說，橋聳雲天綠雕園區是帶動國姓鄉觀光的全新火車頭，但園區租金每年70萬元且不能收門票、設置攤販區等營利行為的規定，希望中央能重視地方的困難，在合法可能的範圍全力協助通融。

(中時 )