據國家政策基金會調查指出，有69.1％的受訪者認為政府最亟需處理的勞工問題為「低薪」，2016年蔡英文競選總統時曾提出「最低工資法」政見，但執政已經5年最低工資法至今仍卡關，國民黨議員指出，目前最低工資法仍卡在行政院，到底何時才能兌現？

據悉，勞動部日前已把最低工資法草案報給行政院，也通過政委審查，但也要求勞動部應加強勞資溝通，勞動部則透過基本工資工作小組向委員報告各政黨版本，會中委員認為「條文應具有彈性，以免過於僵固。」

國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗表示，據調查指出，有69.1％的受訪者認為「低薪」、57％則認為「勞保年金破產」、43.1％認為「過勞」為政府最亟需處理的勞工問題。

台北市議員徐巧芯說，調查指出，民進黨不斷宣傳經濟很好，但民調指出多數民眾認為薪水跟不上物價漲幅，多數的人認為生活品質跟不上物價，其中保障最勞工生活所需的最低工資法，至今卻遲遲未有動作。

台北市議員羅智強指出，蔡英文口口聲聲說勞工是其心裡最軟的一塊，但不要變成軟杮子，輕忽勞工權益，除了遲遲未兌現的最低工資法外，我國在全球主要國家年總工時排名排名第4，民進黨政府也應把工時的改善問題放在心上。

(中時 )