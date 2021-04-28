大陸網路美女「咬米」（蕭雨冰）五官精緻、長相甜美，在遊戲平台開出高價碼陪伴粉絲玩樂，但她最近被網友截到沒俢圖的素顏照，讓不少「乾爹」幻想破滅。

咬米皮膚白皙、五官立體漂亮，又有一張V字瓜子臉，短時間內就在抖音平台走紅，她善用自身優勢及魅力，開了高於市價10倍以上的價格陪粉絲玩遊戲，由於人氣很旺，根本不怕沒人下單。但是人紅是非多，咬米的素顏無P圖照片遭網友挖出，高挺的鼻子明顯變寬，櫻桃小嘴也有落差，尤其招牌電眼根本判若兩人，讓大批網友難以相信照片裡的女生就是自己力挺的正妹，忍不住痛罵：「把我的錢還來」、「這是職業傷害嗎？打遊戲直接胖一大圈」、「看來直播主都是不能信的」、「女神一瞬間翻車」等。

咬米的無P照流出，嚇壞不少乾爹。（圖／微博）

雖然咬米沒有針對這件事做出回應，但她已經默默的把陪玩價格調降，從原本一小時520人民幣（約新台幣2237元）降為416人民幣（1789元台幣），難免被網友懷疑是不是跟真面目被揭發有關聯。

咬米悄悄將陪玩價格打折。（圖／微博@咬米）

事實上，咬米的黑歷史不只這樁，她曾在短影片中「瞬間變臉」，從原本的大餅臉立馬縮為V型小臉，被網友戲稱「空間扭曲者」，還有一張照片，她的臉蛋、五官都很完美，不過身後的電腦全都歪斜，修圖修過頭當場被抓包。

咬米被抓包都靠美顏相機打造正妹外型。（圖／微博@咬米）

咬米P圖過頭，後面的電腦都歪了。（圖／微博@咬米）

(中時新聞網)