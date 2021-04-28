工業電腦大廠研華(2395)今（28）日宣布與日本資訊系統整合龍頭NTT DATA（恩悌悌數據）正式簽署合作意向書，成為研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台的VIP合作夥伴、擔任WISE-PaaS服務經銷商，雙方亦推出全新智慧製造解決方案，加速企業實踐數位轉型。

NTT DATA隸屬於日本電信龍頭NTT集團，為全球排名前十的IT服務供應商。雙方簽約後，NTT DATA除首先於台灣進行WISE-PaaS推廣，未來也規畫於中國大陸、日本、東南亞甚至歐洲進行業務服務。

研華表示，NTT DATA預計9月前將其自主開發的智慧製造軟體EXC-MES，上架至研華WISE-Marketplace物聯工業App市集，未來亦不排除針對其他智慧製造軟體系統進行開發上架，以透過智慧製造方案加速客戶數位轉型落地。

研華台灣區營運處副總林其鋒表示，為促進資訊技術（IT）及營運技術（OT）融合，實現數據驅動的工業物聯網應用模式，研華於2014年推出WISE-PaaS工業物聯網雲平台，至今已推進到4.0版本。

林其鋒指出，雙方此次合作的新型解決方案，針對智慧製造生產優化、全廠製造流程管控系統，由研華提供完整OT端解決方案及WISE-PaaS工業物聯網雲平台，結合NTT DATA智慧製造軟體EXC-MES及專業顧問，提供客戶一站式服務，加速其數位化轉型進程。

林其鋒說明，WISE-PaaS使用者透過此方案除可使用預設服務，亦可享用從底層延伸至生產執行層的服務，以看板顯示設備與在製品的即時狀態。若設備或生產狀態異常，EXC-MES會透過平台發出警示，提醒相關人員進行第一線處理，降低時間、資源與人力耗費。

而對於NTT DATA的EXC-MES用戶而言，由於WISE-PaaS工業物聯網雲平台已整合多種設備與通訊協定，設備上數據已可直接與EXC-MES做資料交換，大幅節省另行建置設備聯網的工作與成本。

NTT DATA智慧製造發展中心技術總監趙山貴表示，與研華合作整合的EXC-MES與WISE-PaaS新型解決方案，除可解決過去製造流程中嚴重的資訊孤島問題，更讓管理階層透過即時看板掌控工廠動態，做出最適宜決策、進一步提升整體生產效益。

(時報資訊)