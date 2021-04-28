陸股ETF今早普遍走揚，其中又以BP上證50(008201)表現最為強勁，上揚逾2個百分點。法人認為，中國各項經濟指標明顯回升，加上，五一長假即將來臨，將帶動消費回升，激勵上證指數自低點反彈。近期資金已大舉北上掃貨，且經濟、企業獲利等基本面都透露正面訊號，對陸股後市表現樂觀看待，建議投資人可趁震盪整理之際，分批布局陸股基金。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，中國近期公布的各項經濟指標，包括：進出口金額、製造業PMI指數、用電量、GDP等，都優於市場預期，尤其是第1季GDP年增率，衝上18.3%，為1992年有紀錄以來新高，反映經濟穩定復甦的事實。

接下來進入五一長假，由於先前官方嚴格管制奏效，輔以疫苗施打後，疫情獲得有效控制，市場因此預期，為期5天的小長假，可望迎來「報復式出遊」，人次將突破2019年，達2億人次新高，創史上最熱黃金周，有助於提振內需消費買氣。

在基本面、題材面激勵下，上證指數上周強漲1.39%，居全球各主要股市漲幅之冠。張帆指出，自2月下旬波段高點回跌以來，陸股已歷經三次V型反彈，且一次比一次高，底部型態浮現，未來有機會走出整理格局。

觀察近兩周滬深港通資金流向，流入滬、深股市的北向資金，單周淨買入金額都超過200億人民幣；累計4月以來，淨買入已達404億人民幣，顯示資金有提前卡位的跡象。

(時報資訊)