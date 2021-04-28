以色列為F-35I「全能王」（Adir）

以色列正打算將F-35隱形戰機的作戰半徑增加近一倍，而美國應該要注意。

據《富比士》（Forbes）雜誌網27日報導，多年來，以色列空軍一直致力為這款單引擎戰機研發特殊的外掛油箱，而增加的數千計磅燃油，很可能讓它的作戰半徑增加數百計英里。

分析指出，以色列為F-35I「全能王」（Adir）增加外掛油箱，可以讓它在不需要空中加油的情況下，打擊伊朗境內目標。而目前負責執行這任務的，是有外掛油箱的F-15戰機。

(中時新聞網)