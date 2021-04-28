美F-35要對抗中俄 還得多加油 10:012021/04/28 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1架美國空軍F-35A戰機在空中加油的畫面。（美國空軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列為F-35I「全能王」（Adir） 訂閱影音： 中時新聞網 以色列正打算將F-35隱形戰機的作戰半徑增加近一倍，而美國應該要注意。 據《富比士》（Forbes）雜誌網27日報導，多年來，以色列空軍一直致力為這款單引擎戰機研發特殊的外掛油箱，而增加的數千計磅燃油，很可能讓它的作戰半徑增加數百計英里。 分析指出，以色列為F-35I「全能王」（Adir）增加外掛油箱，可以讓它在不需要空中加油的情況下，打擊伊朗境內目標。而目前負責執行這任務的，是有外掛油箱的F-15戰機。 拉長F-35作戰航程 以色列2年內要完成重大研發 閃電戰機難敵天威 美曝F-35隱形戰機罩門恐引發大爆炸 (中時新聞網) #F-35 #F-15 #中國 #美國 #油箱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 哈利出席祖父菲立普葬禮嚇壞了 不想再面對王室 00:012021/04/28 國際 反武俠的形而下極致之作 《鹿鼎記》 08:302021/04/28 歷史 長榮史上最大貨櫃船 七月交船 04:102021/04/28 財經要聞 拉長F-35作戰航程 以色列2年內要完成重大研發 14:482021/04/27 軍事 落後猛禽戰機 大陸升級殲-20 04:102021/04/28 焦點新聞 20戶都更宅標售 5／18開標 04:102021/04/28 財經要聞 觀念平台－談外國第一上市櫃公司與資訊揭露要求 04:102021/04/27 專題周報 募資上看10億美元 小紅書拚在美上市 04:102021/04/28 全球財經 美國務院解除禁令 陸留學生持有F／M簽證8月起可直飛美國 21:182021/04/27 兩岸 印度新冠疫情失控 美國商會發警訊：恐拖累全球經濟 22:192021/04/27 財經 疫情籠罩全球軍事支出 逆勢走升2.6％ 04:102021/04/27 國際大事 疑洩電磁炮機密 大陸軍工專家被捕 04:102021/04/28 焦點新聞 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 04:102021/04/28 產業財經 軍事熱門新聞 美F-35要對抗中俄 還得多加油 - 空軍 美軍新砲艇機AC-130J 「幽靈騎士」完成首場演習 - 軍事 這國自製4.5代戰機 富比世：對大陸衝擊比F-35更強 - 軍事 4架F16飛南海要4架加油機 老美若助台問題大了 - 軍事 又見「覺醒神劇」？ 《弓蕉園的秘密》是與非 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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