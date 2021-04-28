一名60多歲的男性平日是個好好先生，但到晚上睡覺時，會突然大聲亂叫說夢話，還常伴隨拳打腳踢，把躺在一旁的妻子打得莫名其妙。太太一度以為是先生對她有所不滿，才在夜晚偷襲，但先生都予以否認，身體健康狀態也看似無異。只是半夜揮拳的情況持續了一兩年，對太太來說，先生一入睡就像顆不定時炸彈，讓她簡直快要精神崩潰，輾轉帶著先生前往三峽恩主公醫院神經內科求診。

恩主公醫院神經內科李君右醫師表示，經過詳細問診及神經學檢査，包括睡眠腦波及睡眠多項生理狀況，發現病人腦部在睡覺時有不正常放電情形，也就是所謂的癲癇波，因此使病人睡眠中發生癲癇，導致肢體不自主亂動。

癲癇可以在清醒或睡眠時發作，其中有一類大腦額葉不正常放電的癲癇特別容易在睡夢中發作，這種癲癇大多在年輕時甚至在兒童、青少年時期就發病，但也有些在成年後才發病。

典型發作會造成睡眠中肢體如舞蹈或騎腳踏車般大幅度的擺動，甚至在發作中衝下床，過程持續數秒至數分鐘，發作過程中病人可能稍微甦醒而意識到自己有發作，也可能整個發作過程完全無意識，此病以抗癲癇藥治療大多可妥善控制。

至於患者夜半說夢話，是因為典型「快速動眼睡眠行為障礙」。這個疾病的病人因為在快速動眼期時，肌肉張力異常增加，睡覺作夢時會把夢境中說的話、唱的歌，或夢境中打鬥、逃跑的大動作也表現出來，病人本身卻完全不知情，常會造成自己或床伴因碰撞而受傷。

李君右醫師強調，不論是快速動眼睡眠行為障礙或睡夢中癲癇，在用藥後都能得到大幅度的改善。目前這位6旬男士的症狀幾乎完全消失，他和太太終於又能同床共枕，享受夜夜好眠。

李君右醫師建議，睡眠障礙與其相關疾病五花八門，保持良好的睡眠習慣，像是增加白天日照時間、睡前避免玩手機、看電視或飲酒、養成規律運動與作息等可改善睡眠問題。

但是諸如睡眠癲癇、快速動眼睡眠行為障礙或睡眠呼吸中止症等疾病，則需進一步檢查與治療；因此若有相關睡眠障礙，最好到附有睡眠中心的醫院，找經專業訓練的睡眠專科醫師診治，評估是否需進一步安排睡眠多項生理檢查，方能得到正確的診斷與妥善的治療。

(中時新聞網)