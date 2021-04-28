50歲張庭與60歲的昔日第一小生林瑞陽結婚10年，夫妻倆近年將重心放在大陸電商、美容、房地產業，傳聞夫妻倆總計累積了1200億台幣身家，還因繳了近百億台幣的稅金，成為大陸的繳稅王。今(28日)週刊報導，張庭夫妻過往曾邀林志玲、羅志祥、陶虹等人幫忙站台，近日兩人邀金馬影帝徐崢合作，卻遭拒絕。

人美又EQ高的張庭最近常為家人飽受批評而站出力挺，老公林瑞陽先前和她替旗下員工聯合婚禮現身，卻因白髮又發福，挨虧是「張庭奶奶」。去年底張庭曬和老公拍的逗趣影片回應此事，片中林瑞陽哭哭向老婆抱怨常被別人說胖，「妳（指張庭）會不會嫌棄我？」張庭則打趣嗆：「他們懂個屁啊」，更力挺「老公就是要找胖胖的」才會幸福。

張庭近來常出聲護老公、女兒。（圖／中時資料照片）

近來張庭女兒又被諷刺顏值不如媽媽，張庭則形容女兒是「高級感的鳳眼中國風長相」，並強調女兒只要健康快樂就好，也拿出自己兒時的舊照跟女兒對比，強調女兒長大後一定會更美，高EQ護女，而張庭的女兒也勇敢駁斥網友：「你們不用再評論我的長相，我又不是靠臉吃飯的」。

傳聞徐崢婉拒了張庭在電影裡置入產品的提議。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，人緣好的張庭先前曾邀陶虹及其丈夫徐崢加盟她的電商事業，夫妻倆都是股東，最近傳出張庭提議在徐崢新片中置入性行銷新產品，卻被徐崢婉拒，只因不想在電影裡接太多廣告，讓過往可說是電商女王的張庭難得被打槍，而媒體後來求證張庭關於置入被拒絕的傳言，電話沒人接，暫時不知真偽。

(中時新聞網)