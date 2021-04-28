大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆出一同在美國找代理孕母，孩子還沒生就鬧分手棄養，慘遭全面封殺，張恒日前更曝光分別與鄭爽以及鄭爽父母的對話紀錄，大爆黑料，更指控鄭爽曾將生病的貴賓狗丟棄，網友因此挖出女方前男友胡彥斌所寫的歌做比對，發現其中一句歌詞藏有玄機，與鄭爽失控的行徑不謀而合。

日前張恒發文丟出音檔，爆出鄭爽一家的黑料，網友也整理出重點，分別是鄭爽接演《倩女幽魂》時，不但簽了陰陽合約，還跟片商開口要1.8億人民幣(約7731萬新台幣)片酬，爽媽還下指導棋處理稅務問題，還有鄭爽在超市吃東西從不結帳，還自己拿P圖過的機票照片騙取報銷。

胡彥斌過去寫的歌詞被挖出。(圖/翻攝自胡彥斌微博)

甚至因不願意花錢賣寵物去看病，因此想將生病的貴賓犬裝進鞋盒丟掉，從張恒曝光的對話截圖中能看到，鄭爽先是無情地說，「我想去醫院比買狗還貴」，接著便自爆將狗狗裝入鞋盒準備丟棄，所幸被當時的男友攔截送到醫院，不少網友瘋猜這名男友就是胡彥斌。

鄭爽自爆想將病犬丟棄。(圖/翻攝自張恒微博)

有網友發現，胡彥斌的自創歌曲《你要的全拿走》中，有段歌詞寫道「你要的全拿走，剩下的我承受，留下我們的狗，別管有沒有用，我怕它以後沒人寵」，讓網友立刻聯想到鄭爽的惡行，紛紛留言驚呼，「幸好有被胡彥斌看到，可憐的狗狗」、「怪不得胡彥斌分手後直說跳進糞坑了」、「兩位男友都印證了，棄狗的真實性確實挺高的」。

(中時新聞網)