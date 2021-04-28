藍委葉毓蘭今日於立院司法法制委員會質詢表示，最近發生桃園中壢的詹老師遭攔查扣留事件，引發社會關注警察職權是否不當，結果中壢分局還發新聞稿說「當地常有流鶯出沒」，分局是在提油救火嗎？

葉毓蘭說，現在不僅只有員警在攔查時，不知如何跟被攔檢民眾說明攔截原因，連分局做新聞聯絡時，還提油救火，中壢分局居然還說「案發現場經常有流鶯出現」，成當地治安熱點，到底是在隱射什麼？

葉毓蘭表示，私下還有同仁來說，這位詹老師私下是很活躍的民運人士，但那又如何？分局第一時間就替有違法爭議的同仁找藉口，到底是什麼原因？

葉毓蘭指出，4月初時，中和分局國光派出所員警在值法時，一堆警察圍住少年，還對他踹頭，事後中和分局還公然對警政署說謊，警政署就這麼算了嗎？這需不需要檢討？

葉毓蘭說，228當天，板橋曹女遭員警以大外割重摔在地，但他不過是違停的行政違規，有必要用大外割和噴辣椒水嗎？自己當然支持警察，但執法技巧是否逾越比例原則？

(中時 )