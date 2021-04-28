資深媒體人王淺秋昨（27）日在廣播節目中專訪前台中市長胡志強，勾起往日回憶，她表示，2014年的台中市長選舉，胡志強對上林佳龍的挑戰，沒能連任成功，也改變了許多人的命運；而在那次選戰中，她也因一再推擠摔倒導致流產，因此決定離開新聞工作。

王淺秋在臉書提起2014年台中市長選舉，當時她任職於中天新聞，大腹便便下台中支援大選，忘不了胡志強夫人曉鈴姊一見面就摘下佛珠給她這位孕婦，因為跑選戰辛苦推擠場合不少，希望幫她保平安，當時真的無比感動，但誰也沒想到，後來真的一再推擠摔倒出血，最後結局就是心碎沒保住孩子。

經過這事件，讓王淺秋重新思考人生重心，離開了新聞工作。沒想到過了這麽多年，命運千迥百轉，再度以媒體人身份訪問胡志強，她說，談起往事都雲淡風輕了，胡市長一樣溫暖幽默來支持剛開始的小節目。

節目中談起「助」日代表謝長廷，王淺秋轉述，胡志強以多年外交經驗直言謝長廷完全不專業，像謝長廷這樣的用人比比皆是，更打擊專業外交官的士氣，甚至傷害台灣形象；對於兩岸關係，胡志強認為應該關注如何回到正常交流，共創雙贏、追求和平，兩岸議題從來不該是國民黨罩門。至於國民黨主席選舉，胡志強唯一支持「世代交替」，主張老一輩政治人物應該把位置讓出來給年輕人。

回顧胡志強從政一生，也曾經灸手可熱，王淺秋問他，想過選總統嗎？胡市長巧妙回答：我的人生已經心滿意足。

(中時新聞網)