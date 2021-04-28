駐日代表謝長廷拿台灣核電廠排放冷卻廢水，對比日本福島核事故廢水，連日引發極大爭議，總統府昨天表態力挺。國民黨革實院長羅智強剛在臉書發文，對此事精簡註解「謝長廷穩了」，並送給民進黨「死豬不怕開水燙」七個字。

羅智強說：「看來謝長廷是穩了，蔡英文不敢叫他下台；我想送偉大的民進黨政府七個字......( 死豬不怕開水燙)。」文末還加註「天佑台灣」。

(中時 )