總統府力挺謝長廷 羅智強送這7個字作註解 10:282021/04/28 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅智強臉書發文。(摘自羅智強臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐日代表謝長廷拿台灣核電廠排放冷卻廢水，對比日本福島核事故廢水，連日引發極大爭議，總統府昨天表態力挺。國民黨革實院長羅智強剛在臉書發文，對此事精簡註解「謝長廷穩了」，並送給民進黨「死豬不怕開水燙」七個字。 羅智強說：「看來謝長廷是穩了，蔡英文不敢叫他下台；我想送偉大的民進黨政府七個字......( 死豬不怕開水燙)。」文末還加註「天佑台灣」。 台日兩縣議員聯盟簽合作備忘錄 謝長廷：意義大 福島核事故廢水排入海 87％民眾憂慮 總統府仍力挺謝長廷 (中時 ) #謝長廷 #羅智強 #總統府 #力挺 #註解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雷震天快評》謝長廷不必回來了 09:252021/04/28 快評 盧秀燕支持度創新高 國民黨青年部曝一關鍵：這是扎扎實實的民意 08:392021/04/28 政治 藍痛批 謝長廷還能代表中華民國嗎 04:102021/04/28 焦點要聞 謝長廷指核二排含氚核廢水 侯友宜：中央要給國人交代 11:512021/04/28 政治 張庭闖大陸電商界身價1200億 揪金馬影帝合作卻吃閉門羹 10:082021/04/28 娛樂 謝長廷為何未被撤換？ 孫大千爆三個理由 09:252021/04/28 政治 低薪、勞保破產、過勞成勞工3大問題 藍智庫籲速修最低工資法 11:182021/04/28 政治 外交部：我首批援助印度物資本周將運往當地 10:592021/04/28 政治 轟下謝長廷 04:102021/04/28 時論廣場 賞對手甜甜圈 小薇逆轉勝 04:102021/04/28 運動天地 王淺秋為跑選戰流產心碎 2014年台中選舉改變她命運 10:172021/04/28 政治 政治熱門新聞 2022新竹市長選戰現場直探庶民心聲 - 政治 台鐵挪工程款養網軍被抓包 李艷秋曝1450漲價了 - 政治 蔡英文不敢管謝長廷？資深前立委冷笑一聲曝8字真相 - 政治 快評》蔡政府挺謝 民意反撲不只拍桌還會翻桌 - 政治 綠批馬封存核四又要重啟核四 反遭網友打臉：民進黨就這麼點出息？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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