「阿嬤那麼晚還在賣水果，看了真的很令人不捨。」一名男網友在網路表示，晚上9點在台南高鐵站外，看到一名阿嬤推著車賣水果，便捧場買了幾根香蕉，希望她能早點回家，並呼籲經過的朋友能多幫忙，貼文曝光後，卻遭網友爆料「阿嬤其實很有錢，甚至好幾間房子在出租」。

原PO昨（27）日晚間於臉書社團《爆怨2公社》分享一張照片表示，晚間9點在台南高鐵站外，發現一名身型嬌小的阿嬤正推著車賣水果，他不忍看阿嬤這麼晚還在外面，便掏了1千元買了幾根香蕉，並表示不用找了，由於對方十分堅持要找錢，他只好再多拿一些水果，看到阿嬤開心地推著車子返家，「我心裡也踏實一點了」。

另外，過去也有網友在《Dcard》上發文，晚間10點看在台南高鐵站4號出口處，發現賣水果的阿嬤，便買了一袋香蕉及一盒番茄，希望透過發文的方式，讓路過的民眾可以幫忙阿嬤，賣完好趕快回家休息。

沒想到照片曝光後，網友並不領情，紛紛留言「她家比你還有錢，她家有很多房子在做出租」、「阿嬤在台南高鐵站附近，有很多出租套房都是他們家的，水果賣完她媳婦就會馬上補貨」、「阿嬤家是做出租套房的」、「你越買她越愛賣啊，是賣到不想回家，不是不回家」。

更有人表示，阿嬤其實很聰明，檯面上永遠只放幾種水果，逢人就說「一盒200，三盒500，幫阿婆忙，好不好？」很多客人看阿嬤年紀大，都會想掏錢讓她早點回家，誰知道客人一走，後面又拿新的出來繼續賣，如果跟她說不用找，阿嬤就真的不會找錢了；也有人直呼「買過一次，真的超級貴」、「我有問過一次價格，結果嚇到，下次不敢問了」。

留言中也有人認為，佈施是不論對方是否富有或欺騙，只要懷抱著一顆善良的心在自己能力允許範圍內都沒有問題。

(中時新聞網)