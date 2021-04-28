1.威剛(3260)：昨獲三大法人聯手買超1736張，帶動盤初股價漲逾7%，創波段新高。

2.廣穎(4973)：昨外資擴大買超241張，激勵早盤股價一度漲近4%，續創37.4元高價。

3.聯電(2303)：法說今日登場，惟昨外資大舉調節44272張、昨夜ADR跌3.31%，今早股價貼近平盤整理。

4.第一銅(2009)：周二銅價逼近1萬美元，不理外資昨賣超3156張，今早股價漲逾9.5%，突破60關。

5.杰力(5299)：首季登頂、每股賺3.14元，激勵早盤上漲逾3%。

6.欣興(3037)：Q1淡季獲利創次高，挾4.1萬張量能衝上112.5元漲停，突破波段新高價。

7.景碩(3189)：景碩Q1不如預期，內外資反喊買，晨盤反彈漲逾4.5%，重返10日線。

8.文曄(3036)：Q1獲利登頂，Q2營收年增上看3成，早盤一度爆量強漲近5%。

9.智原(3035)：第1季獲利創16季高，季增逾6倍，Q2營運向上，股價登漲停，再寫短波高價。

10.萬海(2615)：傳5月調漲台越線出口運價，且可能在10月跟進調薪，晨盤飆漲逾5%，持平前高。

11.裕民(2606)：周二BDI指數創近10年新高，多方續湧，早盤上揚逾2.5%。

12.敦泰(3545)：不畏列警示股，3月每股盈餘1.99元，倍數成長，股價漲逾4.5%。

13.台玻(1802)：漲價題材不退燒，人氣持續高蓬，晨盤高漲逾9%，觸及32.85元漲停價、短高價。

14.定穎(6251)：可轉債競拍題材，多方簇擁，早盤爆量續漲逾8%，衝上波段高點。

15.佳龍(9955)：銅價強漲，掀比價效應，早盤續漲5%，改寫前高。

16.普安(2495)：PC產業淡季不淡，供應鏈看俏，早盤亮燈漲停，攻克20元。

17.榮星(1617)：挾漲價題材，線纜股受惠，早盤登頂。

18.建碁(3046)：資金追捧銅板股，外資昨擴大買超，早盤拉出第2根漲停。

19.大統益(1232)：Q1每股賺3.05元，早盤聞訊勁揚8%以上。

20.憶聲(3024)：新台幣狂升，資產股吸引買盤湧入，近日股價連日攀揚，早盤強彈5%，改寫逾10年高價。

21.ABC-KY(6598)：股價跌深，獲低接買盤敲進，連兩日亮燈觸頂。

22.東和(1414)：第1季每股盈餘0.08元，早盤放量攻頂，衝上今年最高。

23.兆赫(2485)：東奧照辦，概念股強勢表態，在外資連4買力挺下，早盤續攀揚近5%，來到近3年高位。

24.元太(8069)：今年成長動能強勁，獲外資連10買，早盤勁升半根停板，站上逾9年高峰。

25.大東(1441)：台幣勁升，資產股強強滾，早盤火速攻頂，衝上逾1年高價。

26.森寶(3489)：短多出擊，早盤亮燈攻頂，站上半年高點。

(時報資訊)