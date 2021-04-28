智原(3035)法說報喜，2021年全年展望優於預期，轉型效果開始顯現，今股價反映利多，早盤後即以67.8元攻上漲停鎖住，不到10:00，總量就已經超越3萬張，掛漲停買單也逾1300張。

智原首季營收為15.35億元，季增加7.3%、年增加21.3%，成長動能來自於NRE(委託設計)及IP，符合預期，單季毛利率為48.8%，營益率為9.1%，業外轉投資股利收入6500萬元，稅後淨利為1.7億元，單季每股獲利為0.68元。

智原首季有10~15個案子，Design win數量沒成長但以40/28nm為主，接單金額計增加60%，以數據通訊、自動化、AIOT為主。

展望第二季，智原預估單季營收將呈現高個位數成長，NRE(委託設計)、MP(量產)的季增幅度上看10%，IP持平，整體單季毛利率落在GM 50%、營業利益為6.5億元。

智原展望2021年全年，先前預估營收年增加20%，昨日法說會將其上修到25%，主要是MP(量產)比預期好，客戶下單態度更明確，IP、NRE(委託設計)、MP成長都有機會超過20%，且在毛利率上，原先也是預估會和去年類似，受惠產品組合轉佳、新接案比重提高，也將其上調到50%。

智原針對晶圓廠的漲價，2021年逐步部分反應予客戶。

(時報資訊)