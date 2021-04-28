新光鋼(2031)對今年展望樂觀，公司在太陽能、風電、大型公共工程等需求提升，全年銷售增幅可望達二成創新高，加上鋼價向上，營運也將挑戰新高。

新光鋼27日參加券商舉辦之法說會；對於鋼價中長期看法正向，主要是隨著煉鋼原料大幅上漲，鋼廠鐵水供應不足，以及因應減碳政策，煉鋼成本增加，預計未來鋼價易漲難跌。

新光鋼受惠產品量價俱揚，第一季營收32.34億元，季增20%、年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元。新光鋼今年全年銷售看增二成，加上鋼價上漲、低價庫存效益效應帶動，今年業績可望創下新高紀錄。

今年在太陽能、風電、大型公共工程、鋼結構等需求攀升下，新光鋼全年銷貨噸數可望比去年的42萬噸成長2成，突破50萬噸創下新高，且在鋼價推升下，全年營收、獲利均將創新高。

新光鋼近年跨進太陽能、離岸風電等綠能產業，以及物流業務；展望今年，綠能事業方面，目前太陽能在手訂單4-5萬噸，且接單繼續成長，能見度達2年以上、風電訂單能見度也至少到明年。此外，新光鋼轉投資的前端離岸風電，今年可望轉盈，依照公司規劃，預計明年公開發行。

在物流中心租賃業務方面，新光鋼旗下轉投資的新澄物流園區第二季落成，8月可望開始收租，加上新慶物流中心，未來每年合計貢獻2億元租金，也將挹注穩定獲利。新光鋼今年每股淨利挑戰7.62元的歷史紀錄，本周在法人買盤追捧下，股價突破70元。

(時報資訊)