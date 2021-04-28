立院財政委員會28日審查《會計法》第99-1條修正草案與貨物稅條例第2條、第4條、第12-5條修正草案。其中會計法為綠營立委蔡易餘提案國務機要費除罪化，藍營質疑有意替前總統陳水扁解套，藍營立委費鴻泰、賴士葆等要求散會，不該處理法案，藍營也發動杯葛。

民進黨團總召柯建銘指出，我國總統府自1949年開始編列國務機要並依照經費性質編列「特別費」及「機密費」，1963年起歸屬於機要費，皆為國家元首行使職權所需經費，特別費與國務機要費性質相同，卻只有陳水扁的國務機要費未被納入，這是歷史共業問題。

總統府則表示，我國自1949年起編列國務機要預算，1982年～2005年多維持在5千萬元左右，經2006年立院審查刪減結果，調降為3,500萬元，2007年再刪減至3千萬元，2010年編列3,800萬元，2011、2012年均編列4千萬元，2013年至今每年皆維持編列3千萬元。

前總統陳水扁在2006年遭立委爆料蒐集發票核銷國務機要費，民進黨立委隨後檢舉時任台北市長馬英九特別費匯入個人帳戶，藍綠陣營相互檢舉提告，馬英九在台北市長任內經三審定讞無罪。但陳水扁卸任總統後，因國務機要費等各案遭檢調偵辦。

立法院則在2011年中三讀通過《會計法》修正案，將首長特別費除罪，2006年底前各機關特別費財務責任均解套，不追究行政、民事、刑事責任，但除罪項目未包括國務機要費，因此本次綠營主張國務機要費性質偏向特別費、應一併除罪化。

(工商 )