台北市警松山分局陷「黑衣人之亂」，分局長林志誠日前兩度記者會說詞不一，除公開主持警政史首次嫌犯與警察的「握手道歉會」，昨(27日)案情急轉直下，發現重要關鍵監視器畫面竟遭中崙派出所所長「誤刪」，讓警政署長陳家欽忍無可忍，火速開鍘，將林志誠拔官，正、副派出所長移送法辦。上午陳家欽在立法院表示，「我非常痛心，有違法一定嚴辦。」

陳家欽說，「第一時間員警沒有逮捕現行犯嚴正執法，我深表痛心，警政署的態度就是不縱容、不包庇，違法者一律嚴辦。」

立法院司法及法制委員會今進行「安全與人權－國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」，近來受到松山分局遭黑衣人之亂的警政署長陳家欽也受邀列席備詢。

陳家欽公開表示，對於民眾闖入中崙派出所施暴，員警第一時間沒有逮捕現行犯嚴正執法，深表痛心，因此嚴厲要求北市警局務必真實面對並還原真相」。

陳家欽強調，經過初步調查，本案發現所長、副所長涉嫌煙滅證據、縱放嫌犯，相關人一律函送法辦，分局長林志誠因第一時間對外說明時沒有了解狀況，提供錯誤訊息，引發外界質疑，影響到警譽，明顯監督不周，目前也改調成內勤職務，目前台北市警局也已將派出所駐地的監錄系統還原，相關嫌犯10人，分兩批函送法辦。

陳家欽說，目前最重要的就是要還原真相、真實面對，警政署的態度就是不包庇、不縱容，局長陳嘉昌的責任與懲處，尊重台北市長柯文哲決定。

(中時新聞網)