台中市7歲黃姓男童學柔道，被69歲何姓教練與一名就讀小四的學長，合計重摔約27次致瀕臨腦死，恐成植物人，2年前與前妻離婚、沒有2個小孩監護權的黃父，經與律師討論後續的照護費用，金額估計上千萬元，除了何姓教練是理所當然的被求償對象，律師林智群表示，摔人的小四學長，因為是聽從教練的指示去做，他沒有錯，可是最慘的是他的家長，恐怕要負起連帶責任。

黃父表示，孩子若變植物人，後續照顧費用高達8位數，對此，律師林智群表示，如果黃童不幸變成植物人，民事求償項目主要為醫療費用、喪失勞動力與精神慰撫金3項，前兩項因為黃童年紀還小，未來還有漫漫長路，金額會很可怕，3項加起來1500至2000萬差不多，求償逾1000萬元並不為過。

至於求償對象除了何姓教練，另一位摔黃童約20次的小四學長是否有事？林智群說，這個孩子因為教練要他做什麼就去做，加上技術不到那個程度，力道也無法控制，本身沒有錯，可是如果黃童的家屬提告，最慘的是這孩子家長，恐怕也要負起連帶責任。

另一名律師林仲豪指出，醫療費及喪失勞動力的損害賠償，僅黃童的監護人、亦其母親有權利提出，未來若獲判賠，也只有黃姓男童母親能保管與運用，至於精神慰撫金部份，父親及母親可個別提出。

(中時新聞網)