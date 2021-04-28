藍委葉毓蘭今日於立院司法法制委員會質詢表示，昨天發生民進黨台北市黨部評召趙映光之子趙介佑遭收押事件，其實早在2018年趙介佑就曾當眾開槍，結果警方只用《社維法》移送，可以這麼囂張？

葉毓蘭指出，不論是松山分局中崙派出所長刪除監視影像的黑衣人事件，或是今天趙介佑涉嫌販毒遭收押的案子，還可以提早拿到羈押庭報告，衝到北投分局叫囂？在2018年時，趙介佑在北投區大同街當街開槍，居然只用《社維法》移送，吃定了警察，

葉毓蘭說，針對彰化退休員警陳抗結果被控妨礙公務事件，現在外面的警察都說「署長不肯當我們的靠山」，所以特勤中心才可以有這種違憲、扼殺退休警察陳抗的表意自由，這種違法命令。

葉毓蘭表示，台灣最近發生的這一連串治安事件，可以看到警方欲囂張則弱，欲弱則囂張。自己過去看過警政署長陳家欽出生入死，但希望現在不要辜負人民的信任與期待。

(中時 )