大陸國家電影局網站今表示，近日，針對部分影視行業協會、影視公司和演員等倡議的抵制短視頻侵權問題，國家電影局相關負責人表示，保護電影版權是維護電影產業健康良性發展、激發創新創作活力、推動電影高品質發展的重要基礎。國家電影局一貫高度重視電影版權保護工作，近年來會同公安、版權等部門，持續打擊電影盜錄、盜播等違法犯罪行為，將電影作品納入版權保護預警名單，推動各類網路服務商採取有效措施，提前防範、及時處理侵權盜版行為。

國家電影局將認真貫徹落實中央關於全面加強智慧財產權保護的安排部署，針對當前比較突出的「XX分鐘看電影」等短視頻侵權盜版問題，配合國家版權局繼續加大對短視頻侵犯電影版權行為的打擊力度，堅決整治短視頻平臺及自媒體、公眾帳號生產運營者未經授權複製、剪輯、傳播他人電影作品的侵權行為，積極保護廣大電影版權權利人的合法權益。

國家電影局支援電影著作權集體管理組織加強自身建設，依法開展電影作品著作權集體管理，鼓勵與院線電影版權保護聯盟等共同開展電影版權維權，一方面維護電影版權權利人的合法權利，一方面便利使用人合法使用。

國家電影局宣導各網路平台及自媒體、公眾帳號生產運營者，積極履行版權保護法律義務，合法使用電影版權，未經授權不得複製、剪輯、傳播他人電影作品，加強自查和清理，提升電影版權投訴處理實效，更好地發揮短視頻在電影宣傳、評論、研究等方面的積極作用。

(旺報 )