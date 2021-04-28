美商鄧白氏發布2021年第二季的「台灣企業樂觀指數」報告，結果顯示，2021年第二季的企業樂觀指數達到了自2020年第三季調查開始以來的最高水準。與前三季相比，銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數，這六個參數的樂觀程度都顯著提高。

鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真表示，據2021年第二季的企業樂觀調查顯示，2021年第二季的企業樂觀指數達到了自2020年第三季調查開始以來的最高水準。與前三季相比，銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數，這六個參數的樂觀程度都顯著提高。事實上，70%的受訪者預期2021年第二季銷售額將增長，幾乎是2020年第四季銷售額的兩倍，反映出下一季業務更活躍。製造業已連續兩季保持比服務業更樂觀的狀態。

美商鄧白氏發布2021年第二季的「台灣企業樂觀指數」報告，此調查目的在衡量商業社群的脈動。此調查透過六個關鍵參數，包括：銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數，以了解不同產業別、不同規模的企業對景氣的樂觀程度。結果顯示，2021年第一季，受訪者對銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數等所有參數的樂觀程度與前三個季度相比，都顯著提高。70%的受訪者預期2021年第二季的銷售額將增長，而2021年第一季為63%，2020年第四季為38%。67%的受訪者預期他們的訂單狀況在2021年第二季會有所改善，而2021年第一季為64%。68%的受訪者預期 2021年第二季淨利潤將增長，而上一季度為60%。39%的受訪者預期其產品的銷售價格在2021年第二季會上漲，高於2021年第一季的29%。

此外，46%的受訪者預期2021年第二季庫存水準將上升，而2021年第一季為39%。

在這些行業中，資通訊業對銷售量、新訂單和淨利潤最為樂觀，而飯店和餐飲業對銷售量、新訂單、淨利潤、銷售價格水平和員工相對不樂觀。

Dun & Bradstreet全球首席經濟學家阿倫．辛格(Arun Singh)在評論調查結果時表示，此企業樂觀調查是在2021年2月和3月進行的，當時台灣地區的發展前景因出口旺盛、投資和生產前景改善而進一步增強。此時主計總處發布最新經濟預測，2021年台灣地區GDP將增長4.6%，是過去7年來台灣成長最快的一年。在復甦步伐的反映下，企業樂觀指數繼續強勁增長，尤其是2021年第一季和第二季。台灣成功的控制疫情，以及其世界領先的半導體行業的順風，支撐了台灣的增長前景。

(時報資訊)