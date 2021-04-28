受惠於經濟復甦，以及廣告和雲端事業大幅成長，谷歌母公司Alphabet第一季營收優於市場預期，且獲利連續第二季創下歷史新高，並宣布規模達500億美元的庫藏股計畫。不過該公司亦警告，由於人們將恢復親身參與的活動，因此在疫情期間使用量和廣告營收暴增的情況可能放緩。

周二Alphabet盤後股價大漲約4.3%，報2,390.10美元。

由第一季線上的消費者活動仍然熱絡，Alphabet的營收表現超出市場預期，且幾乎改寫去年第四季創下的營收記錄。

Alphabet第一季整體營收年增34%，為553億美元，高於分析師預估的成長26%，並逼近去年第四季創下的歷史記錄569億美元。谷歌今年1月收購智慧錶製造商Fitbit帶來的收益，亦為第一季營收增長帶來貢獻。

第一季谷歌廣告營收年增32%，為446.8億美元，優於分析師預期，並創下至少4年來最大增幅。其中，YouTube廣告營收年增49%，為60.1億美元。

執行長Sundar Pichai表示，YouTube旗下的短片服務Shorts每日觀看次數已經達到65億次，較1月底的35億次大幅成長。為了迎戰抖音，谷歌推出了Shorts應用程式。

第一季谷歌的廣告業務占Alphabet首季整體營收的81%。商務長Philipp Schindler表示，零售、科技和消費品公司是第一季主要搜尋業務廣告商。

雲端事業營收第一季年增45.7%，為40.5億美元，符合市場預期。

谷歌的雲端事業Google Cloud目前仍遠遠落後對手亞馬遜和微軟的雲端事業，其第一季營業虧損大減44%，為9.74億美元。但財務長Ruth Porat向分析師表示不須過度看待營業虧損大減，因其中包括了匯率貶值等一次性因素的影響。

Other Bets部門（包括生命科學部門Verily和自動駕駛部門Waymo）第一季營收為1.98億美元，虧損為11.5億美元。

截至今年第一季底，Alphabet最大市場美國約17%人口已經完成新冠肺炎疫苖接種。一些大城市在3月重新開放外出用餐，而美國機場的安檢人數也在3月創下單日新高。

財務長Porat向分析師表示，現在預測消費者行為和廣告支出的這些變化會持續到什麼程度仍為時過早。

Alphabet第一季獲利為179億美元，相當於每股26.29美元，遠優於市場預估的每股盈餘15.88美元，並改寫去年第四季創下的歷史記錄152億美元。不過，將近40億美元的獲利，是來自於創投投資案未實現的收益，以及重新計算某些數據中心設備的折舊數據。

繼2019年宣布250億美元的庫藏股計畫後，Alphabet董事會新通過了500億美元的股票回購計畫。Jefferies分析師Brent Thill估計Alphabet現在手上還有560億美元可用於購買自家股票。

(時報資訊)