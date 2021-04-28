印度新冠肺炎疫情失控，外交部次長曹立傑今天表示，印度主動請求我方提供協助，外交部長吳釗燮也已親自坐鎮指揮，首波援助印度的物資本周即可飛往印度，將由華航貨機負責載送，其中包括製氧機等醫療物資在內，希望能提供最即時的援助。

印度新冠肺炎出現傳染力更強的「三重突變病毒」，就連美國駐印度大使館也淪陷，雖然印度是疫苗生產國，但所需原物料也缺乏，殯儀館擠滿等待焚燒的屍體，連焚化爐都因日夜焚燒屍體而熔毀。

立法院外交及國防委員會今天邀僑務委員會、外交部、經濟部等單位，以「鏈結海外僑台商與台灣共同發展策略」進行專案報告並備質詢。

曹立傑表示，目前援助印度物資的籌措已由吳釗燮親自坐鎮指揮，除了向印度政府表達，希望他們盡速提供最需要的物資和醫療項目外，目前也已透過我們的醫療平台進行籌措和製作，外交部、防疫中心、經濟部都已動員，將盡速提供援助印度各項物資。

他說，目前第一批物資，包括製氧機將在本周出發到印度，由華航貨機協助載送，這項援助會長期持續下去。

在僑民方面，曹立傑表示，目前有一百多位僑民仍在當地，主要是大型企業派駐的新南向計畫專業人士和商務人士，外交部已經啟動緊急的應變計畫，由外館與他們保持密切聯繫，提供各項必要的協助。

外交部日前表示，根據外交部掌握的狀況，我國在印度僑民和台商目前人身都是平安的，也沒有跟外交部提出撤離印度的要求，但外交部非常關切，將持續保持密切的聯繫，掌握他們的需要，並且提供他們必要的協助。

(中時 )