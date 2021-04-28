台鐵太魯閣號49死事故後，外界再度提出台鐵公司化，行政院認為公司化會讓外界以為台鐵要民營化，因此定調改革朝「企業化經營」。交通部長王國材今在立法院表示，「心中的企業化就是國營公司化」。台鐵局長杜微10年前的碩士論文也被立委翻出來，寫道「實務上仍建議以車路一體模式推動公司化」。

立法院交通委員會今邀請交通部與台鐵局進行台鐵改革方向專題報告，王國材受質詢時指出，心中的企業化就是國營公司化，這樣的方向已有向行政院長蘇貞昌說明過。他說，若不講國營公司化，會讓外界誤以為是民營公司化。

立委林俊憲則翻出杜微2010年的台大碩士論文，替他畫出重點，「台鐵局欲以公共性維持及資產結構最適的車路分離方式公司化，現階段難度頗高，實務上仍建議以車路一體模式推動公司化」，以此質疑杜微對台鐵改革的立場。

杜微說，立場跟部長一致，如果最佳的選擇是國營公司化，他會支持。杜也強調，論文已經是很多年前的事。

(中時 )