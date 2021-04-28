美商鄧白氏28日發布2021年第二季「台灣企業樂觀指數」報告，受訪企業回報2021年第一季所有營運相關參數的樂觀程度，與前三個季度比較都有顯著提高，樂觀程度擴及銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數等等。

對於2021年第二季的展望，調查結果也顯示，70％受訪企業預期銷售額將增長，此項佔比幾乎是2020年第四季的兩倍。

Dun & Bradstreet全球首席經濟學家阿倫．辛格（Arun Singh）表示，企業樂觀調查是在2021年2月和3月進行的，調查結果的樂觀程度，反映了台灣地區的發展前景因出口旺盛、投資和生產前景改善而進一步增強。

阿倫．辛格指出，在復甦步伐穩健快速下，企業樂觀指數繼續強勁增長，尤其是2021年第一季和第二季。台灣成功的控制疫情，領先全球的半導體行業的順風，支撐台灣經濟的增長前景，主計總處已發布最新經濟預測，2021年臺灣地區GDP將增長4.6％，是過去7年來台灣成長最快的一年。

「台灣企業樂觀指數」調查六個關鍵參數，包括：銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數，以了解不同產業別、不同規模的企業對景氣的樂觀程度。企業樂觀指數的範圍為1~100，50以上代表企業對下一季表現相較去年同季持樂觀看法，反之代表企業持悲觀看法，而50代表企業預期下一季表現相較去年同季維持不變。

(工商 )