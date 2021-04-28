媒體今天報導，國北教大校長陳慶和遭指控恐嚇教授，校方發表聲明澄清，針對憑空杜撰、污衊抹黑的言論，將委請法律顧問循法律途徑提出告訴。

鏡週刊今天報導，國立台北教育大學今年1月12日召開教評會，針對社會與區域發展系教師聘任案投票，有委員質疑校長陳慶和刻意安插自己人馬，陳慶和竟夥同主任祕書、學務長強闖研究室恐嚇教授，行徑宛如黑道。

國立台北教育大學則發表公開澄清聲明，1月12日校教評會議討論過程並無爭執，投票程序中每張選票均蓋有章戳，當場公開報告投票結果，均依規定辦理，絕無操控教評會的可能；聘任新進教師作業，國北教大一切依法行政，招聘流程公平公正公開，絕無校長已內定人選可能。

對於爆料校長及部分主管強行闖入某師研究室溝通，國北教大指出，校長考量某師長期對校務推動措施有不當誤解，甚或對校長有諸多不實指控，趁空暇時間請相關主管陪同到研究室擬與某師洽談，某師現場表明「不喜歡校長、也無須奉承校長及毋須溝通」後，之後更辱罵校長「你這種咖小、也配做校長、垃圾（台語）等不當辱罵言詞」，校長等人隨即離開，上述溝通過程並無某師所稱強行闖入恐嚇情事。

至於爆料G101教室浪費公帑部分，國北教大表示，該空間因教學實驗設備均老舊損壞，原已閒置為儲藏室，經總務處評估目前學校以50人普通教室需求偏高，基於活化空間，因此將控制室的隔間拆除，從30人小教室變50人大教室，提供全校共同排課使用，校長依總務處活化空間的建議卻遭誣指為浪費公帑。

國北教大表示，學校有嚴謹的行政管理與程序以及通暢的意見交流管道，各項建言或待改善之處，都能透過各種管道被重視；至於不肖教師因個人選舉恩怨，所持捕風捉影、不符事實，甚至憑空杜撰、污衊抹黑的言論，已嚴重傷害校長與部分師長的人格及學校聲譽，學校將委請法律顧問循法律途徑提出告訴。（編輯：陳政偉）1100428

(中央社)