一名女性慧慧（化名）先前因貧血問題，導致上下樓梯易喘及疲累，因而至血液腫瘤科看診，但後續經檢查發現，貧血竟是子宮肌瘤所導致，故轉診至婦產科，然而在子宮肌瘤手術過後，慧慧因經血量變少，擔心是否為手術後遺症，再次前往婦產科，最後在醫師的解釋下才知道，慧慧並非經血量變少，而是過去經血過多，現在手術後不僅改善了原先貧血問題，也恢復了日常生活品質。

●子宮肌瘤致貧血 血紅素竟只有常人1/3

收治慧慧的台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤為國人女性常見疾病，好發於35-45歲之間，盛行率大約在30%-40%左右，形成原因說法眾多，可能與內分泌、體質、年齡等有關，最常見的說法為受體內荷爾蒙刺激，導致子宮組織不正常增生，進而形成子宮肌瘤。

而大部分子宮肌瘤患者不會感到疼痛，多半症狀為經血量過多、月經週期較長、肚子有明顯腫塊、肌瘤壓迫到膀胱導致頻尿或排尿困難，或壓迫到直腸導致排便不順，甚至有患者因遲遲不孕或流產，經檢查後才意外發現患有子宮肌瘤。

此外也有像慧慧般因經血過多導致貧血問題才發現的，鍾國騰醫師進一步說明，一般健康女性的血紅素應為12g/dL左右，但慧慧在尚未接受子宮肌瘤手術前，血紅素僅有4g/dL，遠遠低於正常數值。

台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，有疑似子宮肌瘤症狀時，應儘早檢測儘早治療，也提醒患者術後應定期檢查，避免肌瘤復發。(圖/健康醫療網提供)

●海扶刀無創治療子宮肌瘤 提供患者治療新選擇

鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤治療方式會依患者肌瘤數量、位置、大小及否有生育計畫而定，一般來說可透過口服藥物來治療其症狀，至於外科治療又分為巨創、微創及無創三種手術方式。巨創為傳統經腹部的切除手術，微創包含腹腔鏡手術、達文西手術及子宮鏡手術等。而隨著醫學進步，現今也有無創手術如海扶刀，透過高強度超音波聚焦，產生熱能來精準消融子宮肌瘤，也因為不用動刀因此無傷口，不僅手術風險低且恢復快，成為子宮肌瘤患者的治療新選擇。

●患者術後仍須定期回診 避免肌瘤再度復發

鍾國騰醫師提醒，多數女性常視上述子宮肌瘤症狀為正常，待子宮肌瘤愈來愈大時，才求診治療，但子宮肌瘤較大，可能會提高手術困難度，或延長術後恢復期，因此建議患者有疑似肌瘤症狀時，就要儘早檢測儘早治療，另外也提醒患者術後應須定期回診，避免子宮肌瘤再度復發。

(中時新聞網)