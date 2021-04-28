台北松山分局員警酒後與人起口角，有黑衣人闖入中崙派出所砸壞電腦，日前所長聲稱忘記復電重啟監視器設定，使監視器未拍下當時畫面，不過在救回監視畫面進一步調查後，所長才坦承不慎格式化檔案。此案所長、副所長有湮滅證據嫌疑，警方訊後依縱放人犯、湮滅證據函送地檢署。對此，資深媒體人黃暐瀚痛批，說謊的警察，將不再被民眾信任，這是警界最大的危機。

此案引發軒然大波，爭議持續延燒，黃暐瀚今（28）日在臉書提出質疑，「所長，為什麼刪畫面？」他指出，4月16日凌晨2點，黑衣人闖入松山分局中崙派出所鬧事，沒想到船過水無痕，這件事一直沒人知道，直到21日有人上「靠北警察」爆料，事情才在媒體曝光。

隔天22日，當時的松山分局長林志誠親自出面說明，表示進入派出所的當事人已知錯，並寫下悔過書，且也把當晚他們追打的楊姓教官叫來，雙方握手言和。面對記者詢問，監視器畫面呢？林志誠拿出一份4月15日的停電通知單，說因前一天停電後，忘記打開監視器，所以沒有錄到黑衣人闖進派出所的畫面。

資深媒體人黃暐瀚28日在廣播節目談松山分局一案，對所長刪畫面舉動提出質疑。（資料照片）

黃暐瀚質疑，停電時間是4月15日凌晨4點到6點，黑衣人闖入的時間是16日凌晨2點，中間隔了一整天，難道中崙派出所15日白天全天都沒開監視器？且沒有一個值班員警發現？這可能嗎？

事隔五天，台北市警局督察室終於在27日，查清當天中崙派出所其實有錄到監視畫面，但卻被前所長「不慎」格式化，把畫面給洗掉了，所長涉嫌煙滅證據、分局長督導不周，通通送辦拔官；不過，黃暐瀚也說，其實派出所的監視器是有「不斷電系統」的。

黃暐瀚指出，不管15日有沒有停電兩小時，派出所的監視畫面都不會「消失」，這件事即便他不知道、一般老百姓不知道，但台北市的警察應該都知道，也就是說前分局長林志誠22日的記者會內容與說法，應該有很多警察，在第一時間就已經知道說法錯誤百出，但仍要再隔五天之後，才願意家醜外揚，承認「畫面被不慎格式化了」。

至於畫面真的是不慎格式化的嗎？還是誰「下令」所長刪掉？黃暐瀚存疑。

(中時新聞網)