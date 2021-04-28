今天MLB場上洋基繼續面對金鶯，今天洋基終於找回該有的火力，最終以5：1拿下勝利，目前戰績與金鶯同為10勝13敗，在美聯東區並列第四，而今天洋基安打來到雙位數12支，其中包括3支全壘打，炮火兇猛，而剛加入洋基的前美聯賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)也因此拿下本季首勝。

這場比賽克魯伯主投6.2局被敲6安打失掉1分，送出5次三振和1保送，算是一場優質先發，也讓他本季自責分率下降到4.15，而後面接替的投手則沒再失分了。洋基這場打線甦醒，在1局上就先馳得點拿下1分，接著「法官」賈吉(Aaron Judge)在第3局1人出局時敲出陽春炮再下一城，本場他4打數2安打貢獻1分打點。第4局東岡(Kyle Higashioka)再補上一支右外野全壘打，搭配厄薛拉(Gio Urshela)敲安得分，這時比分已來到4-0，金鶯先發布魯斯辛默曼(Bruce Zimmermann)僅投3.2局就被打退場。

到第7局洋基還有攻勢，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)也補上一支陽春炮將比數拉大到5：1，終場比數也定調。洋基打線近期難得有如此連貫演出，投手也壓制對方攻勢，全場僅3人沒敲安打，尤其隊上王牌賈吉、史坦頓都有表現，對洋基來說是好消息，另外厄薛拉3打數貢獻2打點也十分優秀。另外對克魯伯來說也鬆了一口氣，他在季前加盟一度不被外界看好，前面幾場先發表現也不佳，而今天雖然被敲6支安打，但都化險為夷，最終拿下在洋基生涯首勝，接著明天洋基與金鶯系列戰將繼續進行。

(中時新聞網)