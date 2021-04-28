蘋果（Appl）為 iPhone 和 iPad 使用者推出的超簡單影片製作 app「可立拍」（Clips），推出全新3.1版！全新的「AR 空間」運用 iPhone 12 Pro 和 iPad Pro 機型上的光學雷達掃瞄儀，能讓創作者添加根據空間輪廓生成的沉浸式視覺特效來對空間進行改造，並能輕鬆分享。AR 空間運用了 Apple軟硬體結合上的優勢，提供充滿創造力的工具；未來可立拍將透過每月更新擴充創意選項，加入新的濾鏡、貼圖等內容，讓你輕鬆在社群上成為創意達人！

光學雷達掃描儀2020年在 iPad Pro 首度登場，目前已配備在iPhone 12 Pro系列與 特定iPad 機型中（iPad Pro第四代、第五代），具備前所未有的深度感測能力。這項創新技術能測量光線距離，並使用場景中的畫素深度資訊，創造更迅速且逼真的擴增實境 (AR) 體驗。運用 Apple 緊密整合的硬體和軟體，3.1 版本的「可立拍」能讓使用者用為每個空間及空間裡的物件量身打造的神奇特效來拍攝出色的影片。

在 3.1 版本的「可立拍」登場的「AR 空間」讓使用者能掃描空間，即時預覽特效，欣賞栩栩如生的動態光線、物件落下與身歷其境的場景。使用支援這項功能的 iPhone 或 iPad 的後置鏡頭 ，使用者便會看到特效出現在牆壁、地板、表面、家具和物件上（AR 空間在室內使用的效果更佳）。

3.1 版本的 「可立拍」提供七種全新「AR 空間」特效，包含

（1）Prism (稜鏡)：彩虹光映射在牆壁、地板和空間裡的物件上。

（2）Confetti (五彩紙片)：慶祝用的五彩紙片由上而下飄落，並在平面上堆積。

（3）Disco (迪斯可)：吊掛在空間天花板的迪斯可球反射出閃亮的光彩。

（4）Dance Floor (舞池)：地板上出現顏色會舞動變換的的彩色光磚。

（5）Sparkles (閃爍)：空間裡充滿金色閃耀的表情符號和白色亮粉。

（6）Stardust (星塵)：星光的神奇軌跡環繞並跟隨影片中的人物。

（7）Hearts (愛心)：空間裡浮現漂浮的愛心氣球。

透過 AR 分割和遮擋技術，「可立拍」可以識別影片中的人物，並將「AR 空間」特效投射在人物的前後方，使特效彷彿圍繞著空間和主體。「AR 空間」也可以和所有動態貼圖、文字標籤和表情符號疊加使用，並支援以「可立拍」的所有長寬比錄製，包括垂直 9：16、水平 16：9 和正方形。

透過每月更新，「可立拍」提供的創意內容選項更多了。使用者每個月都能在「可立拍」的濾鏡資料庫、「即時字幕」、文字、貼圖和海報，找到因應當季活動與文化趨勢的更新。此外，3.1 版本的「可立拍」也開始提供可選擇的提示通知功能，讓使用者能在第一時間得知新內容推出。

3.1 版本的「可立拍」即日起於 App Store 免費更新。所使用的裝置須為搭載 iOS 14.5 或以上的 iPhone 或 iPod touch，或 iPadOS 14.5 的 iPad。錄製 HDR 影片需使用 iPhone SE (第二代)、iPhone 8 Plus、iPhone X 或以上、iPad mini (第五代)、iPad (第七代或以上)、iPad Air 3 或以上，以及 10 吋 iPad Pro 或以上。「自拍情境」與 Memoji 須使用配備原深感測相機的 iPhone 或 iPad 機型。

(科技)