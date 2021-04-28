本月初太魯閣出軌案造成49人意外身亡，10名傷重者仍在醫治療；24日又發生宜蘭工務段違規施工，工人越軌被太魯閣號撞飛的案件，這讓資深媒體人李艷秋感到頭皮發麻，而兩起事件台鐵都把責任推給包商，但李艷秋收到檢舉，表示台鐵竟連續不當挪用工程管理費，作為網軍的內宣費用，數字高達1550萬元。

李艷秋今(28)日在臉書發文表示，查證後，台鐵承認花費1550萬，進行「工程建設及網路行銷採購案」，為時一年半，經費由工程管理費及業務宣導費兩個科目支出；不過李艷秋詳細查閱預算書後發現，台鐵110年的「業務宣導費」只有125萬，前兩個年度數額也差不多，就算把宣導費全都投入，仍然至少要挪用1千多萬的工程管理費。

資深媒體人李艷秋。(中時資料照)

「但是工程管理費可以隨意挪用嗎？」李艷秋指出，依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，每個工程依總工程費，提列不同比例的工程管理費，作為現場工程管理所必需的費用；換言之，每筆工程管理費，都有一個對應的工程，怎麼可以挪用、混用、濫用來養網軍呢？「而其中被挪用的，有沒有讓太魯閣號出事的工程管理費呢？台鐵能說清楚講明白嗎？」

李艷秋表示，台鐵平均每個月花86萬請網軍帶風向、美形象、大內宣，卻讓國人斷了性命、碎了家庭，為什麼會認為出事沒關係，只要宣傳做得好就可以過？為什麼行政院長會為了一個失職下台的網軍頭子，千方百計高薪把他請回去？為什麼一家網軍公司，可以從農委會的1450標案被踢爆後，再到台鐵拿1550？難道網軍對民進黨政府而言，真的這麼重要嗎？

台鐵業務宣導費相關資料。(圖/翻攝自李艷秋臉書)

(中時新聞網)