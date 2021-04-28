日本女團AKB48的20歲成員鈴木優香，因巨乳身材與大膽言行迅速走紅，日前卻遭爆出私生活混亂，不但和40多歲製作人同居，還和小鮮肉開房間，消息一出立刻引發外界撻伐，不少粉絲都怒喊要她退團，而鈴木優香本人也在神隱多日之後出面道歉了。

鈴木優香被譽為日本寫真界新星，本月卻被直擊一名40多歲的男子在她家過夜多天，而男方的身分正是她之前所屬地下偶像團體「81 moment」的製作人，除此之外，鈴木優香更和小鮮肉赴池袋酒店開房間，一晚要價9,000日幣（約新台幣2350元），而製作人也和另一名擁有偶像甜美外型的女子在酒店過夜。

儘管鈴木優香第一時間否認同居，製作人卻全盤托出，承認2人同居中，鈴木優香精彩的私生活，與AKB48「禁愛令」完全背道而馳，受到猛烈砲轟，沉寂多時，26日她終於在推特發文道歉，「因為我輕率的舉動，造成粉絲和成員，相關人士的困擾，真的非常對不起，我由衷地感到抱歉」。

鈴木優香在文內宣布，她會暫停接下來所有活動，進行深刻反省，但大部分網友還是無法接受，要求她要退團，只是暫停活動，就表示未來還會出現在螢光幕前，網友認為實在太沒誠意，「覺得輕率就不要當女偶像了，AKB集團崩壞」、「報導如果是事實那就退團吧」。

(中時新聞網)