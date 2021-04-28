正遭到新冠肺炎肆虐的印度今（28）日清晨又發生規模6.4地震，震央位在東北部阿薩姆省（Assam），震源深度僅約10公里。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、新德里電視台（NDTV）報導，當地時間今日清晨7時51分，印度國家地震中心（National Center for Seismology，NCS）在阿薩姆省提茲普爾鎮（Tezpur）以西43公里處測得規模6.4強震，震源深度僅17公里。

不過路透社則引述歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）的監測紀錄指出，地震規模為6.2，震源深度為10公里。

正遭到新冠肺炎肆虐的印度28日又發生規模6.4地震，震央位在東北部阿薩姆省（Assam），震源深度僅10公里。圖為民眾在地震過後逃出家的畫面。（圖／路透社）

印度東北部感受到強烈搖晃，民眾第一時間驚逃出門，目前尚未傳出傷亡消息，不過社群媒體上開始出現牆面倒塌等建築受損照片，阿薩姆省衛生廳長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）在地震後立即上傳2張建築內磁磚剝落、牆面倒塌的照片。

Few early pictures of damage in Guwahati. pic.twitter.com/lTIGwBKIPV — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 28, 2021

當地居民上傳的畫面也顯示，強震導致房子嚴重漏水，大量積水穿過天花板直接灑進臥室，讓臥室淹成一片。

Assam people effected very hard after #earthquake



Pray for the people of Assam🙏 pic.twitter.com/4JiC15lGhI — Afroz Alam🏴‍☠️ (@AfrozJournalist) April 28, 2021

也有居民上傳建築外牆磚頭落一地的畫面，居民湧上街查看災情。

An earthquake with a magnitude of 6.4 on the Richter Scale hit Sonitpur, Assam today at 7:51 AM#Assamearthquake pic.twitter.com/01rwvIvjsS — Priyathosh Agnihamsa (@priyathosh6447) April 28, 2021

7時51分主震過後，當地又接連發生規模4.3、4.4的餘震。

印度目前正經歷嚴峻的第2波新冠疫情，單日新增確診人數連續5天創下世界紀錄，至今有超過1,760萬人染疫、近20萬人病歿，不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，專家預估，實際染疫人數恐高達30倍之多，代表印度可能已經有超過5億人染疫，確診人數低估的情形主要源自於基礎建設不佳、人為疏失、以及病毒檢測率低。

隨著當地疫情持續惡化，專家也預估，未來單日病歿人數還可能達到1.3萬人高峰，目前印度單日死亡人數將近3,000人。

(中時新聞網)